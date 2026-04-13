Na gefrunnik met volmachten moeten de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem opnieuw, en dan zou je zeggen dat de democratie dus zegeviert, maar nee hoor, dan moet je net Gorinchem hebben. Klaarblijkelijk zijn die mensen dus niet in staat om een stembusgang in goede banen te leiden, en ook bij de herkansing gaat van alles mis. Zo is een VVD-raadslid helemaal over z'n theewater omdat de datumprikker uitkwam op 29 april, in de meivakantie dus. "Organiseer je de stemming net na de vakantietijd, dan zijn er meer inwoners thuis, worden stempassen op tijd ontvangen en gebruikt," pruttelt Niels van Santen in Trouw, maar we weten allemaal wat hij echt bedoelt: dan zijn er meer VVD'ers thuis, want die mensen hebben naast een gezellig karakter ook vaak een onredelijk hoog inkomen, in ieder geval in verhouding tot het lulkoekwerk dat ze verrichten. Afijn. Van Santen heeft aangekondigd een verlies van de VVD niet te accepteren, en roept zijn achterban op om ' hang Reintje Wilhelmina Jezina (Reinie) Melissant-Briene' te scanderen en het stadhuis te bestormen de uitslag hoe dan ook gewoon te zullen accepteren.