Saillant OM-persbericht, dat aan de ene kant vaag is maar aan de andere kant duidelijk maakt dat het hier om een zaak met een hoog WTF-gehalte gaat: "Een 41-jarige vrouw uit Gorinchem blijft 60 dagen langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een moord op haar ex-partner." Maar dan. "Het VIK is bij de zaak betrokken vanwege het feit dat de aangehouden vrouw werkzaam is bij de politie. Naast de vrouw zijn nog vijf verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 19 jaar uit Ermelo en een man van 37 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide mannen zitten nog vast. Ook werden een minderjarige en twee vrouwen van 42 jaar en 19 jaar uit Gorinchem aangehouden. Deze drie zijn inmiddels op vrije voeten, maar gelden nog wel als verdachten."

Dus: je bent politieagente en beraamt dan samen met een 37-jarige zwerver, een 42-jarige vrouw, twee negentienjarigen en een minderjarige een plan om je ex-partner om te brengen. Wij kunnen niet wachten om in de column van Sander Schimmelpennick te lezen wat er hier nou weer gebeurd is.