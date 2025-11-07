ZoekZoek. Dikkerdje dat meewerkte aan moordaanslag
Op 23 september jongstleden
Wij worden weliswaar liever beschoten dan op een terras te gaan zitten bij winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg in Gorinchem, maar dat betekent nog niet dat iedereen die op een terras zit bij winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg in Gorinchem zomaar lukraak beschoten mag worden. Sterker, niemand verdient het om beschoten te worden terwijl hij op een terras zit bij winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg in Gorinchem. Ook mensen die bij of in winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg in Gorinchem zijn maar niet op een terras zitten verdienen het heel nadrukkelijk niet om beschoten te worden. Andere mensen in of uit Gorinchem is misschien nog tot daar aan toe, maar kom op. Zorg dat mensen uit (de omgeving van) Gorinchem weer onbezorgd naar winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg kunnen gaan en help de politie bij het grijpen van bovenstaande dikkerdje. Free winkelcentrum Kwakernaat aan de Gildenweg in Gorinchem!
Reaguursels
