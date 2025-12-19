achtergrond

ZoekZoek! Gigantische klootviool die slechtziende 89-jarige vrouw oplicht

Spoel dit soort lui maar door de plee

Daar sta je dan, met je boevenkop. Helemaal trots omdat je een hoogbejaarde, slechtziende vrouw haar bankpas en pincode hebt ontfutseld. Dapper. Heeeeeeeel dapper. De pinactie (in Rotterdam) mislukt omdat de rekening op tijd wordt geblokkeerd. Wel zijn bij de vrouw (in Amerongen) nog wat juwelen meegenomen. Laag, laf, tuig, rotkop.

@Mosterd | 19-12-25

