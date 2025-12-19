ZoekZoek! Gigantische klootviool die slechtziende 89-jarige vrouw oplicht
Spoel dit soort lui maar door de plee
Daar sta je dan, met je boevenkop. Helemaal trots omdat je een hoogbejaarde, slechtziende vrouw haar bankpas en pincode hebt ontfutseld. Dapper. Heeeeeeeel dapper. De pinactie (in Rotterdam) mislukt omdat de rekening op tijd wordt geblokkeerd. Wel zijn bij de vrouw (in Amerongen) nog wat juwelen meegenomen. Laag, laf, tuig, rotkop.
Tags: zoekzoek, oplichter, bankmedewerker
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Mosterd | 10-12-25 | 14:00 | 81 reacties
Zoek! Derde Nederlander op Most Wanted List
Ja wij niet he Brian
@Pritt Stift | 05-12-25 | 15:00 | 124 reacties
ZoekZoek: Kopschoppers Orlando, Egilio en Kenley
Jantje, Pietje en Klaasje waren er ff niet
@Dorbeck | 24-11-25 | 18:30 | 137 reacties
ZoekZoek. Lachende lange darm die Groningen nog een stukje onveiliger maakt
Die lui gaan ook nooit eens fatsoenlijk gekleed hè
@Zorro | 11-11-25 | 20:00 | 145 reacties
ZoekZoek - Nieuwe beelden zware mishandeling Bijlmer Arena
Kopschopper en flesmepper helder in beeld
@Dorbeck | 10-11-25 | 19:33 | 169 reacties
ZoekZoek. Hoodie-bankier die centjes van bejaarde pikt
POLITIEFOTO: Hij vindt zelf ook dat zijn zaakje stinkt