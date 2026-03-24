[LIVEBLOG IRAN HIER]

Oh jee oh jee. Het is helemaal mis met de democratie. Het de gemeente Gorinchem is na overleg met politie en het OM begonnen aan een onderzoek naar mogelijke STEMFRAUDE bij stembureau Wijkcentrum Rozenobel. In het proces verbaal van de stemmentellers aldaar is door de tellers opgetekend dat één kandidaat gedurende de hele dag meermaals binnenliep met een aantal mensen bij zich. Die mensen hadden allemaal meerdere volmachten bij zich die op precies dezelfde manier waren geprepareerd met een paperclip. In totaal werden 135 van de 650 uitgebrachte stemmen uitgebracht via volmachten. We weten niet om welke kandidaat het gaat, maar er lijkt dus een stevig staaltje te zijn gefraudeerd bij stembureau Wijkcentrum Rozenobel. Wij vinden bij de verkiezingen in Gorinchem eigenlijk vooral Erdoganlover Ilhan Tekir interessant, die daar na gekickt te zijn door GroenLinks meedeed voor D66. Die stemde ook bij dit bewuste stembureau en kreeg daar exorbitant veel stemmen (89 van de 130 D66-stemmen) maar afijn, dat kan allemaal toeval zijn. Zolang de gemeente niks zegt weten wij NIKS. Behalve dat de democratie naar de knoppen is, natuurlijk.