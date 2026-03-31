Verwarrende kop hè? Maar zoals bijvoorbeeld de Oekraïners weten na talloze Trump-documentaires bestudeerd te hebben om zijn onderhandelingsstijl te begrijpen; je weet het uiteindelijk gewoon nooit. Enerzijds blijft hij de bovenstaande filmpjes delen en is er een speciale/amfibische eenheden-opbouw gaande die de inname van olie-eiland Kharg mogelijk zou maken. En anderzijds schrijft Wall Street Journal het volgende: "President Trump told aides he’s willing to end the U.S. military campaign against Iran even if the Strait of Hormuz remains largely closed, administration officials said, likely extending Tehran’s firm grip on the waterway and leaving a complex operation to reopen it for a later date. In recent days, Trump and his aides assessed that a mission to pry open the chokepoint would push the conflict beyond his timeline of four to six weeks." Ondertussen zegt Netanyahu dat de helft van alle doelen van de militaire campagne inmiddels is behaald.

In ander nieuws beschuldigde de Financial Times Amerikaanse SecWar Pete Hegseth ervan dat hij in de weken voor de aanval op Iran geprobeerd zou hebben een grote investering te doen in BlackRocks bekende defensie-ETF: "A broker for Pete Hegseth, the US defence secretary, attempted to make a big investment in major defence companies in the weeks leading up to the US-Israeli attack on Iran, according to three people familiar with the matter. Hegseth’s broker at Morgan Stanley contacted BlackRock in February about making a multimillion-dollar investment in the asset manager’s Defense Industrials Active ETF, the people said, shortly before the US launched military action against Tehran. The inquiry on behalf of the high-profile potential client was flagged internally at BlackRock, according to the people familiar with the matter." Hegseths woordvoerder ontkent de beschuldiging categorisch en eist rectificatie: "This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public. We demand an immediate retraction. Secretary Hegseth and the Department of War remain unwavering in their commitment to the highest standards of ethics and strict adherence to all applicable laws and regulations." Ajoh, bij de Israëlische luchtmacht zitten ook 'hele squadrons' op Polymarket! Die worden wel strafrechtelijk onderzocht overigens.

Afijn, zullen we maar eens live?

Update 08:01 - Er zijn vier IDF-soldaten gedood en twee gewond geraakt bij gevechten met Hezbollah in Zuid-Libanon.

Update 08:09 - Volgens de Wall Street Journal is de onderstaande explosie een aanval met bunker busters van 900 kilo op een munitiedepot in Isfahan. GeoConfirm hier. Veel secundaire explosies ook.

Update 08:19 - Viel ons ook al op: de 'strafing runs' van A-10 Warthogs boven Irak duren veel langer dan gebruikelijk, de piloten houden hun vinger veel langer op de trekker dan in andere aanvallen. Daarover schrijft The War Zone nu: "We reached out to various Warthog pilots to get commentary on what we are seeing with these prolonged strafing runs. They all have said the same thing, that it definitely isn’t normal or really trained for."

Update 08:52 - Iran slaat weer eens genadeloos terug met een AI-video van de Totale Overwinning.

Update 09:43 - Israël meldt dat het een grote reeks aanvallen op militaire infrastructuur in Teheran heeft uitgevoerd.

Update 09:49 - Lol Iraanse staats-tv meldt dat DE TSJETSJENEN klaar staan om het in Iran tegen Amerikaanse grondtroepen op te nemen. Die waren in Oekraïne ook heel goed in TikTok.

Update 11:26 - Even onduidelijk wat de Italiaanse media nou exact bedoelden over die weigering van Amerikaanse militaire toestellen, maar inmiddels schrijft Reuters: "Italy has denied permission for U.S. military aircraft to land ‌at the Sigonella air base in Sicily ‌before flying to the Middle East, a source close to ​the matter said on Tuesday, confirming a newspaper report. Daily Corriere della Sera reported "some U.S. bombers" hadbeen due to land at the base in eastern ‌Sicily before heading ⁠tothe Middle East. It did not say when they had been due to ⁠land. * The source, who was not authorised to speak to media anddeclined to be identified, also ​did not ​specify how manyaircraft ​were involved or when ‌Rome declined to give permission. * Corriere della Sera added that permission was not grantedas the U.S. had not sought authorisation and Italy's militaryleadership was not consulted, as required under treatiesgoverning the use ‌of U.S. military installations in ​the country."

Update 12:04 - Israëlische MinDef Katz kondigt - zoals eerder beloofd - aan dat Israël heel Zuid-Libanon tot aan de Litani-rivier tot veiligheids-bufferzone om zal vormen, en dat Libanese huizen langs de Israëlische Noordgrens vernietigd zullen worden.

Update 13:15 - Trump is wakker: "All of those countries that can’t get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you: Number 1, buy from the U.S., we have plenty, and Number 2, build up some delayed courage, go to the Strait, and just TAKE IT. You’ll have to start learning how to fight for yourself, the U.S.A. won’t be there to help you anymore, just like you weren’t there for us. Iran has been, essentially, decimated. The hard part is done. Go get your own oil! President DJT".

Update 13:27 - Iran International schrijft dat het 'van bronnen vernomen heeft' dat er inmiddels 4.770 Iraanse leger- politie en Basij-troepen gedood, en 20.880 verwond zijn. Deze cijfers zijn op dit moment niet te verifiëren.

Update 13:36 - Foto's van Israëlische F-15's bij zonsondergang die je moet zien.

Update 14:27 - Novumbeeld: FPV-drone onderschept Shahed-drone, video hier, screenshot daar.

Update 14:31 - Opmerkelijk: de drie F-15 piloten die boven Koeweit door een geallieerde Koewetise F-18 neergeschoten werden zijn altijd in de oorlogszone gebleven, en vlogen gisteravond weer boven Iran.

Update 14:34 - CENTCOM-commandant Brad Cooper bevestigt wat we al een tijdje weten omdat we de J-DAMS onder hun vleugels zien hangen, maar B-52 voeren sinds kort ook missies boven Iran zelf uit, in plaats van dat ze in de buurt een stel kruisraketten afleveren. Dit is alleen mogelijk wegens de totale luchtovermacht.