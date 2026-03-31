Aan alles is te merken dat het Donald Trump inmiddels allemaal een beetje te lang duurt met de oorlog in Iran. Het regime lijkt nog niet weg, ook al zegt Minister van Oorlog Hegseth van wel en stelt Trump dat 'the regime changed', de oorlog is nog niet gewonnen, ook al zei Trump meermaals van wel, de Straat van Hormuz is nog steeds dicht, ook al zegt... Nee wacht, op dat punt zit iedereen op één lijn en in hetzelfde schuitje. Althans, Iran zit natuurlijk niet in dat schuitje, Pakistan kreeg een vrijbrief en af en toe mogen er een paar big boats of oil door, maar de NAVO-landen zijn wél de pineut, en die krijgen vandaag omdat ze Daddy niet hebben geholpen met Operation Epic Fury enorm op hun falie, gevolgd door wat vaderlijk advies voor als de Straat van Hormuz dicht blijft: "Number 1, buy from the U.S., we have plenty, and Number 2, build up some delayed courage, go to the Strait, and just TAKE IT. You’ll have to start learning how to fight for yourself, the U.S.A. won’t be there to help you anymore, just like you weren’t there for us. Iran has been, essentially, decimated. The hard part is done. Go get your own oil!" En wie mag de plooien straks weer gladstrijken? Markie Rutte.

Maar alsof het in Iran allemaal zo lekker gaat! Nee, in Iran gaat het helemaal niet lekker. Iran International heeft het op basis van bronnen zelfs over het ongeverifieerde aantal van 4.770 gedode Iraanse leger- politie en Basij-troepen. Niet niks na ruim een maand oorlog. Ondertussen is van de ayatollah, vermeend homoseksueel, ook geen spoor te bekennen, terwijl US Central Command maar weer een peptalk van Brad Cooper op X gooit en de spanningen gestaag blijven oplopen richting een mogelijke climax rondom olie-eiland Kharg.

Maar gelukkig zijn daar bekende vredesmachten China en Pakistan die met een VIJFPUNTENPLAN hopen vrede en stabiliteit, niet bekend van het Midden-Oosten, terug te brengen in het Midden-Oosten. Dat moet dan gebeuren met de volgende punten 1. Onmiddellijk staakt-het-vuren. 2. Onderhandelingen beginnen. 3. Het stoppen van aanvallen op infrastructuurdoelen (energie, water). 4. Heropening van de Straat van Hormuz. 5. Een vredesakkoord met steun van de VN. Nou nou, toe maar zeg, een heuse poging. Nu de reacties nog. De hoogste tijd om weer live te gaan.

Update 17:05 - Om maar even aan te geven dat wij ook echt wel wat kunnen: Zr.Ms. Evertsen heeft tijdens een luchtverdedigingsoefening succesvol (kanon werkt!) een vliegende drone uitgeschakeld. Hoezee! We doen weer mee.

Update 17:17 - Trump belde vandaag weer met de media en bij CBS News zei hij 'not quite yet' klaar te zijn met de militaire inzet tegen Iran en gaf hij nogmaals af op de NAVO-landen: "At some point I will, not quite yet. But countries have to come in and take care of it. Iran has been decimated, but they're going to have to come in and do their own work. I'll be there, but if they're having a hard time getting oil, let them come and take it like they're supposed to. Let them come up and take it. They didn't want to give a hand to anybody. NATO is terrible, and they're all terrible. So if they want oil, come up and grab it. There's no real threat, there's no substantial threat because the country [Iran] has been decimated. Let them come up and take it. It's about time they did something for themselves."

Update 17:21 - VP Vance zou samen met Rubio de onderhandelingen gaan voeren voor de VS maar was de afgelopen tijd toch wat afwezig als het ging om Iran. Nu weten we waarom: hij was bezig met zijn nieuwe boek. Je bent Vice of je bent het niet.

Update 17:25 - De stafchef van het Israëlische leger Eyal Zamir ontving CENTCOM-commandant Brad Cooper (dé gezichten van de IDF en US Army), de twee hadden een onderonsje en bespraken vermoedelijk hoe trots ze zijn op hun legers.

Update 17:33 - De oorlogshandelingen gaan ook onverminderd door. De Israeli Air Force deelt nog wat beelden van succesvolle aanvallen.

Update 17:52 - Beeld van de USS George H.W. Bush die vanaf Nordfolk vertrekt om zich bij de rest van de Strike Group te voegen en voorts vermoedelijk de USS Gerald Ford af te lossen.

Update 18:17 - Megaklapper van de Israëlische luchtmacht op een gebouw in Beiroet hier vol in beeld.

Update 18:30 - Er gaan verschillende ongeverifieerde berichten rond dat de Amerikaanse journalist Shelly Kittleson, van onder meer de BBC en Politico, is ontvoerd in Bagdad, Irak.

Update 18:52 - Het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de Amerikaanse journalist Shelly Kittleson is ontvoerd door 'onbekende personen'.

Update 18:56 - Al Arabiya deelt beelden van wat volgens de niet altijd even betrouwbare zender het moment is waarop de Shelly Kittleson wordt ontvoerd. Een ander Irakese zender claimt dat ze al gered zou zijn. Vooralsnog weinig te zeggen over de betrouwbaarheid van al die claims.

Update 19:28 - Het Irakese ministerie van BZ zegt in ieder geval dat de Amerikaanse journalist nog niet gered is.

Update 20:00 - Iran moet niks weten van een staakt-het-vuren, zegt een compleet en definitief einde aan de oorlog te willen en eist compensatie voor de geleden schade en garanties dat er geen aanvallen meer zullen plaatsvinden, zo vertelde de Iraanse MinBuza Araghchi in een interview met Al Jazeera. Hij zegt ook dat de Straat van Hormuz open is voor iedereen die niet tegen Iran vecht. Kennelijk vecht Iraans bondgenoot China ook tegen Iran.