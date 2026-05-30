Na de verwijdering van Holman bij Het Parool en Ephimenco bij Trouw is DPG nu ook begonnen met de sloop van Jolande Withuis. Na haar column over door Hamas-beesten gepleegde (seksuele) afgrijselijkheden worden er een zooi volslagen imbecielen ingevlogen die de kotsemmer mogen volbraken met whataboutism, tegen antisemitisme aanschurende drek, crack over 'de zionistische bezetter' en als toetje nog het gratuite gelul over 'PVV en FVD'. WAT? Onder de Volkskrant-abonnees kennelijk heel veel amateurhistorici die zich donders goed hebben ingelezen in alles na 1949, maar 7 oktober 2023 toch opmerkelijk graag willen vergeten. DPG zal ook deze moreel dubieuze zuivering wel weer rechtbreien in een commentaar met policor journalistiek geleuter over een verscheidenheid van inzichten, en dan mag de ombudsvrouw nog wat adverteerders bellen, en dan volgen er nóg wat ingezonden brieven en dan komt er nog een hoofdredactioneel commentaar, en dan kan (ook) Jolande Withuis wieberen. Dat DPG een kutbedrijf is, is tot daaraan toe. Maar dat er in Nederland een heleboel mensen (we zien ook de naam van een vrouw) het krankzinnige Hamas-geweld vergoelijken met als reden 'jamaar hunnie', is wel vrij verdrietig.