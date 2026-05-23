Ranzige karaktermoord Trouw geslaagd: columnist Ephimenco neemt ontslag
Het is de vale klerkensmoelen van Trouw gelukt hoor
De korstige sok van Trouw en z'n stichtelijke oma hebben hun zin! Columnist Ephimenco (de enige die geen halvegare is) is opgeflikkerd. 'De nieuwe hoofdredactie' wilde 'm op een achterpagina plempen. Mag natuurlijk, Ephimenco vond andersom ook iets van de nieuwe lijn van die 'nieuwe hoofdredactie': "Wanneer verslaggeving ideologisch wordt of obsessionele vormen aanneemt, mijn woorden, is dit een probleem." U ook weet immers: Trouw is nogal druk met DE JODEN. Maar toen Ephimenco te horen kreeg dat-ie naar de achterpagina moest kreeg hij als columnist ook restricties: "Ik zou met deze nieuwe column weg moeten blijven van de actualiteit en de polemiek die daarbij hoort, na drie maanden een eerste evaluatie en na een jaar de beslissing of de column blijft bestaan." Dikke lul natuurlijk. Daarop kreeg Ephimenco de Theodor Holman Prijs. Dat is in grachtengordeljournalistiektaal: bedankt voor je duizenden columns, maar we pruimen je niet meer. Dat heeft Smoutarde heel goor & smerig aangepakt: middels karaktermoord. Eerst met het doorpompen van brieven, daarna met zo'n lachwekkende schuldbelijdenis en tot slot met een dolksteek van de ombudsman. Karel Smouter jongen, je bent goor.
