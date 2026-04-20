Lieve Lena, mijn vriend in psychische nood gebruikt het n-woord. Wat moet ik doen, behalve het als brief verpakte jankbom naar Trouw sturen?

A) Standrechtelijke executie voor de vriend

B) Lingchi

C) Schandpaal op de Dam en iedereen mag biologische eieren & lijngevangen zalm werpen. "Dat zal je leren, N-woord-zegger"

D) Met naam & toenaam verraden in Trouw en van die 7,50 plaatsingsgeld heel veel snoep kopen

E) Die vriend in een shredder gooien, vermalen tot hondenbrokken en verkopen als Frolic, zodat hij wordt opgegeten door een labrador met prikkelbare hondendarm, en zal eindigen als een hoop schijt op het uitlaatveldje, waarna hij wordt opgegeten door een roek, enz.

F) Ogen uitkrabben zodat hij nooit meer een persoon van couleur kan zien

G) Naai hem in zijn kont, geen idee, misschien helpt het

H) Vergassen, hoe minder mensen met psychische nood hoe beter

I) Levend begraven, met een webcam in een hoekje van de kist, en dan Beleef de Lente hacken en die cam erbij zetten zodat argeloze pimpelmeesliefhebbers die psychisch gestoorde gek zien verhongeren in z'n vuile webcamkist

J) 250.000x op repeat American History X laten kijken

K) Cursus inclusief taalgebruik laten volgen (zelf betalen), alsook hem nomineren voor een Artikel 5 Wegenverkeerswet, waarop hij samen met automotive klungel Koos Spee allemaal shit moet doen

L) Misschien kun je een keer met X een wandeling maken, ergens op een mooie, groene plek waar jullie weinig bekenden tegenkomen. Spreek naar hem uit dat je hem waardeert als vriend, dat je hem graag in je leven hebt. Benoem dat zijn radicaal-rechtse grappen en racistisch taalgebruik tegen je waarden indruisen en dat je daarom niet langer naar zulke opmerkingen wilt luisteren. Zeg dat je daarom weg zult gaan als hij weer het n-woord gebruikt, maar dat je altijd terugkomt als hij naar je uitreikt. Vervolgens is het aan je vriend. Jij kunt hem niet redden, alleen hij kan tot het inzicht komen dat hij jouw vriendschap – en liefdevolle relaties in het algemeen – waard is.