Van harte gefeliciteerd Sylvain Ephimenco, de scherpste Opinel in de la van Trouw. De best gelezen (en enige normale) columnist van die linkse kutkrant WAAGDE het te betogen dat watertekort, drukte op het stroomnet en woningnood (voor een groot deel) zijn toe te schrijven aan migratie. Ephimenco wist dondersgoed in welk wespennest hij zijn pen daarmee stak: "En nu moet ik, risico’s niet schuwend, de olifant in de kamer aanspreken." Nu rijden de meeste halfdooien van Trouw (oplage 80.000, lol) linksom rondjes op een rotonde zonder afslagen en dat zij Smoutertje gaan mailen met hun gezeik is tot daar aan toe. Maar dat die knakker dan samen met die hoogstichtelijke Wendelmoet een pathetische es tut mir leid in elkaar klootvioolt en daarmee z'n eigen columnist aan de boomers voert geeft aan dat we te maken hebben met de volgende journalistieke DPG-afrekening. Sylvain Ephimenco is door de hoofdredactie van Trouw genomineerd voor de Theodor Holman-prijs. Alleen die prijs krijg je niet, die moet je betalen.