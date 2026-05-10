Trouw verraadt Ephimenco
Ephimenco betaalt Theodor Holman-prijs bij Trouw
Van harte gefeliciteerd Sylvain Ephimenco, de scherpste Opinel in de la van Trouw. De best gelezen (en enige normale) columnist van die linkse kutkrant WAAGDE het te betogen dat watertekort, drukte op het stroomnet en woningnood (voor een groot deel) zijn toe te schrijven aan migratie. Ephimenco wist dondersgoed in welk wespennest hij zijn pen daarmee stak: "En nu moet ik, risico’s niet schuwend, de olifant in de kamer aanspreken." Nu rijden de meeste halfdooien van Trouw (oplage 80.000, lol) linksom rondjes op een rotonde zonder afslagen en dat zij Smoutertje gaan mailen met hun gezeik is tot daar aan toe. Maar dat die knakker dan samen met die hoogstichtelijke Wendelmoet een pathetische es tut mir leid in elkaar klootvioolt en daarmee z'n eigen columnist aan de boomers voert geeft aan dat we te maken hebben met de volgende journalistieke DPG-afrekening. Sylvain Ephimenco is door de hoofdredactie van Trouw genomineerd voor de Theodor Holman-prijs. Alleen die prijs krijg je niet, die moet je betalen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Lieve Lena mijn vriend in psychische nood gebruikt het n-woord. Wat moet ik doen?
Lena plaatst artikelen om 13.12 onze oom werkt bij de politie nu is hij verdrietig
Trouw presenteert "journalistieke" hoogtepunten 2025: er werd een kookschrijver ontslagen, en daarna weer aangenomen
Misschien wel de beste krant van Nederland
Trouw. Misschien wel de kutste krant van Nederland
Soep van de Week, tevens StamCafé
Trouw is een linkse kutkrant
Tweetje hieronder van oud-Telegraafverslaggever Bart Mos
Trouw zet vol in op jonge mensen, dumpt filmrecensent (??)
Gejuich stijgt op uit tienduizenden studentenkamers
Quiz. Waarom zijn Trouw-bejaarden boos op de NPO?
Rage against the machine
WIE wordt de nieuwe redacteur islam van Trouw
Solliciteer inshallah