Je kunt het Lotfi El Hamidi natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij met een schijtlollige kopie van Theodor Holmans stijl de vermaarde columnist van Het Parool in het hoekje van genocideverheerlijkers plaatst: dat Lotfi zich na de feestelijke knalfuif op 7 oktober 2023 niet meer thuis voelde bij de extreemrechtse NRC en gillend van de racismeverwijten opjoekelde naar de Groene, z'n allerlaatste tunnel, maakte al veel duidelijk. Eerder stelde deze Lotfi Holman gelijk aan Mohammed B., de moordenaar van Holmans goede vriend Theo van Gogh. Helemaal prima natuurlijk, nodeloos kwetsend! Wat het wél een tikkie schrijnend maakt is het lafhartige schijtbakkenvoetbal van de hoofdredactie van Het Parool, de voormalige verzetskrant waar ze nu als Krant der Collaborateurs meerdere keren en stelselmatig eigen medewerkers voor de bus flikkeren. Dat hoort er volgens sommigen helemaal bij, een beetje 'kritiek' enzo, maar het consequent faciliteren dat een eigen columnist aan de schandpaal wordt genageld en voor de leeuwen wordt gegooid is journalistiek, moreel en ook gewoon menselijk laakbaar. Gelukkig hebben wij geen fuck verstand van matcha, havermelk, de beste zwemplekken van Amsterdam en Kleine Geslachtsdelen, want in zo'n dooie slangenkuil vol vale klerkensmoelen zouden we gillend gek worden.