Het gaat bij Het Parool de laatste tijd veel over Theodor Holman. De man kan schríjven, en raakt snaren, maar omdat-ie z'n eigen koers vaart soms ook gevoelige. En toen dacht Sylvia Witteman: goh nou ik wil dat mooie plekje van Holman ook wel! Handig natuurlijk dat je man eindbaas is bij DPG, en zo moet Holman inleveren en mag Sylvia Witteman straks haar extreem interessante stukjes in Het Parool schrijven. Hoe ze op de tram staat te wachten, dat ze op de markt is geweest, welk kastje ze nu weer heeft gevonden en wat dies meer zij. En nu staat Het Parool al dagen vol met opinie & lezersbrieven óver Theodor Holman, vooral sinds deze knaller. Alsof ze bij Het Parool tijdens het uitrangeren van Theodor Holman toch nog even willen laten zien dat er discussie is óver Theodor Holman. Het boeit Holman zelf vast weinig, maar het voelt wel alsof er net iets te veel eindredacteurtjes blij zijn dat de Grote Boze Holman wordt gekort. Free free Theodor!