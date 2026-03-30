'Belangrijkste nieuws' vandaag over de Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten is voor de verandering weer eens een lapje tekst van Donald Trump op sociale media, dat er 'serieuze gesprekken' gaande zijn met een 'NIEUW EN REDELIJKER REGIME'. Hoopvol, maar het is vooral een dreigement: als Iran de Straat van Hormuz niet opengooit bombardeert Amerika alles naar de Middeleeuwen (energiefaciliteiten, oliebronnen, Kharg, enzovoorts). "Completely obliterating", oftewel: volledig vernietigen. Ondertussen legt de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio nog even uit waarom Amerika eraan is begonnen: "Iran’s past refusal to walk away from their nuclear ambitions and stop supporting terrorist groups shows they are lunatics… They are religious zealots who can never be allowed to have a nuclear weapon because of their apocalyptic vision of the future." Laten we er maar weer een touw aan vast proberen te knopen. We gaan: LIVE!

Update 16:29 - Er is zojuist een raket onderschept boven TURKIJE - het ding werd onderschept door NAVO-schepen in de Middellandse Zee. U weet: Turkije is NAVO-land, maar heeft daar wel een bijzondere status. Erdogan gaat voorop in de-escalatie en heeft absoluut geen zin in oorlog met Iran, maar dit moet niet te vaak gebeuren.

Update 16:44 - Ondertussen wordt aan voetballers gevraagd of ze op de foto gaan met Trump als ze wereldkampioen worden (het WK voetbal wordt komende zomer in de VS gespeeld). Wie bedenkt zo'n teringdomme vraag, en waarom zou je een voetballer moreel stelling laten nemen over een kwestie waar hij als Playmobil-raketgeleerde in een leefwereld van Balenciaga-schoentjes, Louis Vuitton-tasjes en Prada-loafers echt he-le-maal geen kaas van gegeten heeft?

Update 17:02 - In het Israëlische Haifa is er een fik bij de olieraffinaderij na een Iraanse aanval. Over een antwoord op die Iraanse aanval zegt Trump: "You'll find out soon." Begint echt doodvermoeiend te worden, dit spel.

Update 17:42 - Overigens, ook nog uit het gesprek met Marco Rubio, de gedachte van Iran om een soort tolsysteem in te voeren voor de Straat van Hormuz. Alsof we het over de Route du Soleil hebben. Rubio: "That’s not going to be allowed to happen." Lol, think again, IRAN

Update 18:00 - Trump over Mojtaba: "He is probably in extraordinarily bad shape." Haha

Update 18:59 - De IDF communiceert dat het de laatste dagen 170 doelwitten in Iran heeft bestookt, waarbij het gebruik heeft gemaakt van 400 stukken diplomatie. Zo werd er in hartje Teheran een wapenfabriek gebombardeerd. In het westen van Iran werd een hoofdkwartier (weer een) van de Revolutionaire Garde aangepakt.