Handig! Handy! مريح! Stempas raadsverkiezingen in gemeente Woerden ook in Engels en Arabisch
Gadverdamme altijd weer die klote expats
Leuk nieuws voor iedereen die in Woerden woont, weigert Nederlands te leren maar zich wel graag wil bemoeien met de gemeenteraad! De stempas van de gemeente voor de aankomende raadsverkiezing is er dit jaar namelijk ook met een Engelse en Arabische uitleg. Handig natuurlijk, maar wat wel een beetje jammer is, is dat de Stemwijzer van de gemeente Woerden alleen maar in het Nederlands is, dat de vergaderingen in de Woerdense gemeenteraad in het Nederlands zijn en dat het verkiezingsdebat bij de Raad van Kerken in Woerden afgelopen 24 februari ook al in het Nederlands was. We zijn hier toch niet in Nederland of wel? Zo wordt het natuurlijk nooit wat met de multiculturele samenleving. Verscheurde uitnodiging aan verbaasde Woerdenaar de breek.
