achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Handig! Handy! مريح! Stempas raadsverkiezingen in gemeente Woerden ook in Engels en Arabisch

Gadverdamme altijd weer die klote expats

Leuk nieuws voor iedereen die in Woerden woont, weigert Nederlands te leren maar zich wel graag wil bemoeien met de gemeenteraad! De stempas van de gemeente voor de aankomende raadsverkiezing is er dit jaar namelijk ook met een Engelse en Arabische uitleg. Handig natuurlijk, maar wat wel een beetje jammer is, is dat de Stemwijzer van de gemeente Woerden alleen maar in het Nederlands is, dat de vergaderingen in de Woerdense gemeenteraad in het Nederlands zijn en dat het verkiezingsdebat bij de Raad van Kerken in Woerden afgelopen 24 februari ook al in het Nederlands was. We zijn hier toch niet in Nederland of wel? Zo wordt het natuurlijk nooit wat met de multiculturele samenleving. Verscheurde uitnodiging aan verbaasde Woerdenaar de breek.

Tags: woerden, stempas, engels, arabisch
@Ronaldo | 04-03-26 | 12:55 | 175 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Nederland Culturele Hoofdstad van Europa. Boekverkoop stijgt, maar vooral Engelstalig

Nederland, een natie van 17,53 miljoen intellectuelen, het Atlantis aan de Noordzee, de Bibliotheek van Alexandrië met Duitsland en België als muren.

@Spartacus | 26-01-23 | 15:00 | 130 reacties

NRC Öpinie: Gymnasia moeten Arabisch geven

Wat is 'preken voor eigen parochie' in het islamitisch?

@Van Rossem | 15-07-22 | 14:01 | 0 reacties

Oberrr. Vijftien bier en een meter bitterballen

Vergeet het maar! U moet zeggen: "Fifteen beers and 39 inches of of grease balls"

@Pritt Stift | 01-02-19 | 10:01 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.