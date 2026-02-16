Goed nieuws voor mensen die geen Nederlands kunnen spreken of lezen maar wel dolgraag Het Parool willen lezen: Het Parool, bekend van karaktermoord wordt gedeeltelijk Engelstalig. Nu kunnen ook zij Het Parool lezen, en iedereen wil graag de Halsemabode lezen. Zulk genot moet niet voorbehouden zijn aan Amsterdammers, nietwaar? Eindelijk kunnen Iraanse vluchtelingen en communistische Spaanse expats lezen dat Temu Theodor Dilara Bilgic wil stoppen met het schrijven van haar zwaar doordachte artikelen voor een denkpauze, dat Roos Schlikker boodschappen doet bij de Jumbo met de zoon van Glennis Grace, best een pittige jongen, welke cijfers Henk Spaan geeft aan Dolberg, Gaaei of Fred Grim, of wat Sylvia Witteman (opvolger van Simon Carmiggelt) nu weer in haar tuintje of aan de keukentafel voor avontuur heeft beleefd en wat te stemmen op 18 maart. Stel je voor dat je dat allemaal nog nooit tot je hebt kunnen nemen. Het is een zegen, een waar wonder dat Het Parool eindelijk voor iedereen te lezen is. Hartelijk dank voor uw aandacht voor deze zaak!