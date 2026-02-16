Hooray. Het Parool goes English
Free, Unfeathered
Good news for peoples who not speak or read Dutch so good but really want to read 'Het Parool': 'Het Parool', known from charactermurder, goes English. So now those people can read The Parool, and everybody wants to read the Halsemamessenger. Not only Amsterdammers, right? Finally Iranian refugees, communist Spanish expats and Ukranian waitresses can know that Temu Theodor Dilara Bilgic wants to quit writing her overthought articles for a thinkpause, that Roos Schlikker shops at the Jumbo with Glennis Grace's son who is a very spicey boy, what Henk Spaan gives for numbers to Dolberg, Gaaei and Freddy Grim, or what Sylvia Whiteman (the upfollower of Simon Carmiggelt) experienced for adventure in her garden or at her kitchentable and what to vote on 18 march. Imagine if you never ever heard about all beautiful things from The Parool. It's a blessing, a total miracle for so many peoples to finally can read The Parool. Too sick for words, come now!
Vertaling (voor de Nederlandstalige lezers van GeenStijl)
Goed nieuws voor mensen die geen Nederlands kunnen spreken of lezen maar wel dolgraag Het Parool willen lezen: Het Parool, bekend van karaktermoord wordt gedeeltelijk Engelstalig. Nu kunnen ook zij Het Parool lezen, en iedereen wil graag de Halsemabode lezen. Zulk genot moet niet voorbehouden zijn aan Amsterdammers, nietwaar? Eindelijk kunnen Iraanse vluchtelingen en communistische Spaanse expats lezen dat Temu Theodor Dilara Bilgic wil stoppen met het schrijven van haar zwaar doordachte artikelen voor een denkpauze, dat Roos Schlikker boodschappen doet bij de Jumbo met de zoon van Glennis Grace, best een pittige jongen, welke cijfers Henk Spaan geeft aan Dolberg, Gaaei of Fred Grim, of wat Sylvia Witteman (opvolger van Simon Carmiggelt) nu weer in haar tuintje of aan de keukentafel voor avontuur heeft beleefd en wat te stemmen op 18 maart. Stel je voor dat je dat allemaal nog nooit tot je hebt kunnen nemen. Het is een zegen, een waar wonder dat Het Parool eindelijk voor iedereen te lezen is. Hartelijk dank voor uw aandacht voor deze zaak!
