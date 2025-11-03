Eigenlijk ging het deze verkiezingen tussen de democraten en de antidemocraten en de antidemocraten die lezen De Dagelijkse Standaard de Volkskrant. Nu is er weer een van hen helemaal klaar met al die zwevende kiezers successupporters die het gore lef hebben om in aanloop naar hun stemgang te twijfelen. "Als bijna 40 procent van de stemgerechtigde Nederlanders op de dag van de verkiezingen nog niet weet op welke partij ze moeten stemmen, dan hebben ze zich nooit geïnteresseerd in de politiek of de uiteenlopende standpunten die partijen hebben over de toekomst van Nederland." Dat is op zich natuurlijk een schitterende take: als 40% van de mensen de menukaart wil zien voor ze wat te vreten bestellen, hebben ze zich nooit geïnteresseerd in het restaurant of de uiteenlopende smaken die op datzelfde menu (en ook gewoon op de website) staan; als 40% van de mensen in de supermarkt nog twijfelt over wat er precies bij de piepers moet, hebben ze zich nooit geïnteresseerd in het boodschappenwezen of het avondeten en is het dus voor iedereen beter als ze langzaam en pijnlijk verhongeren. "Laat het stemmen dan over aan mensen die zich wél in de standpunten van de partijen hebben verdiept en de verantwoordelijkheid voelen om met hun stem de beste keuze voor Nederland te maken." Ja je zou juist zeggen dat hoe later iemand beslist, des te meer tijd hij heeft om zich in te lezen of te verdiepen in de materie, maar goed, hoogstwaarschijnlijk gaat het er hier vooral om dat alleen mensen die zich verdiepen door de Volkskrant te lezen hun electorale plasje mogen doen.