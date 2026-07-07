D66-wethouder wil niet in nieuwe standplaats wonen: 'We varen er regelmatig met onze sloep'
D66 CORE
Het wordt vandaag echt niet D66'er dan het D66'ige verhaal over een D66'er die voor D66 in een gemeente is verkozen tot wethouder maar NIET naar die gemeente wil verhuizen. Dat is nog tot daaraan toe maar waaróm wil Saskia Groenewoud dan niet van Amsterdam naar haar nieuwe standplaats Zaanstad? Dat vindt ze niet nodig. "Ik ben van het varen en van het fietsen en wij varen met onze sloep regelmatig over de Zaan." En ze heeft ook weleens spulletjes gekocht in Zaandam, zoals bij de watersportwinkel, dus ze hoeft er helemaal niet te wonen. Dan zullen we u nog één keer uitleggen hoe dit werkt: de regels zijn er voor ú, en niet voor deze mevrouw van D66.
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