Okee nog één keer Amsterdam vandaag. De normaalste (enige normale?) D66'er van Amsterdam vertrekt, soort van zelf / soort van omdat D66 Amsterdam niet zo'n leuke club (meer) is, naar Almere. Dat krijg je er nou van met een lijsttrekker (Melanie van der Horst) als het aangelijnde keffertje van vrouwenhater Zita Pels, Elise Moeskops die eigenlijk alleen maar dingen napapegaait die ze vorige week op de opiniepagina van Karel Smouters spookhuis heeft gelezen, golden boy Rob Hofland als pedante CUCK en al die andere naar links afgedreven slomo's van die zogenaamd sociaal-liberale partij waar men de godganse dag bezig is om zo diep mogelijk in de reet te kruipen bij de extreemlinkse havermelkidealisten en halvegaren van PRO. Daar geilen ze in Amsterdam namelijk allemaal op. Enfin, Jan-Bert Vroege gaat dus naar Almere (lol), en dat speelde kennelijk al voordat hij door de Triple Entente van radicaal-links-Amsterdam werd weggebonjourd als stadsdeelbestuurder. In zijn woorden: "Dit liep dus al voordat Melanie van der Horst, Zita Pels en Femke Halsema de decentrale democratie in de achterkamertjes van die ivoren toren kapotmaakten." Sowieso een heerlijk interview in Het P. Hoe erg het Amsterdamse ambtenarenapparaat (22.000 ambtenaren) is vastgeroest: "Voor de kwaliteitsimpuls rond het slavernijmonument had ik met veertien directies te maken, en drie of vier wethouders." En het mooiste, over D66 Amsterdam: "Vroeger waren wij een partij van eigenzinnige mensen, en werd dat als iets positiefs gezien. Dat is best weggeëbd in de partij. (...) Ik voel me meer thuis bij het D66 van Rob Jetten van nu dan bij het D66 van Melanie van der Horst van nu. Dat is niet alleen te links, maar ook te weinig eigenzinnig, te volgzaam." Pats boem kledder, tot later Jan Bert.