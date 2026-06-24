Okee daar gaan we. Er werken meer dan 22.000 (!) ambtenaren voor de gemeente Amsterdam. Die hebben trouwens allemaal ruzie met elkaar. Die ambtenaren hebben zestig (!) tot tachtig (!) directeuren. En die zestig (!) tot tachtig (!) directeuren kunnen blijkbaar geen leiding geven, want die zestig (!) tot tachtig (!) directeuren moesten van de gemeente allemaal op een spannende cursus in Duitsland met helikopters en die knakker van New Kids en alles van ongeveer 8700 euro per persoon. Tenminste, tot de T. vroeg of dat niet een beetje gek is als het nieuwe college van negen (!) wethouders 2500 banen wil schrappen. Zin van de dag: "Hoewel de directeuren niet beter wisten dan dat ze in de nabije toekomst op een spannend meerdaags uitje zouden gaan, is het na vragen van De Telegraaf onduidelijk of het programma nog doorgaat." Ach jee. Bonuslol: "De gemeente laat weten dat bijvoorbeeld de NS ook ’met succes’ het management aan dit programma onderwierp." Oh ja daar gaat het lekker ja. Nu we het toch over cursussen hebben. Misschien is dit wel wat voor Elanor Boekholt.

Hoe dan ook, in Amsterdam ligt nog steeds overal vuilnis op straat, is Geert Dales vogelvrij en produceren al die ambtenaren geweldige ideeën zoals de 'klushub', een plan waarvan iedereen en zijn roze weblog van tevoren al wist dat het volkomen debiel was, waar uiteindelijk 3 (drie) bedrijven gebruik van hebben gemaakt. Onze oplossing: stuur Martin Bos als kwartiermaker naar Amsterdam, schrap alle salarissen en laat de ambtenaren onbeperkt limoncello drinken en kaviaar vreten. Dan doen ze ook niks, maar zijn we per saldo wel goedkoper uit.