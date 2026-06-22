Bewindslieden kabinet-Jetten massaal op cursus
Aan de slag met jezelf
Wist u niet maar mensen die worden uitgekozen om in een nieuw kabinet minister of staatssecretaris te worden zijn compleet incapabel. Dat is buitengewoon belangrijk in de politiek omdat er anders maar lukraak aan de slag wordt gegaan terwijl ruimte om te groeien juist een mensenrecht is. En daarom deden de bewindspersoontjes hoogstpersoonlijk cursussen om te leren hoe bewindspersoontje te spelen, zo weet RTL Nieuws. Debattrainingen, taalcursussen, girlpowercursussen, mediatrainingen, speechtrainingen; in totaal werd voor bijna 65.000 euro getraind en gecursust en was minister Boekholt-O'Sullivan kroonspanner voor 11.885 euro. Maar hee, dan krijg je ook wat! Want nu we weten wat dit kabinet waard is gaan we de échte Sjoerd Sjoerdsma zien, blijkt Boekholt-O' Sullivan toch geschikt, maakt Tom Berendsen ons alleen maar trotser, weet Van Weel straks heel veel en wordt het kabinet-Jetten een groot succes. Jetten zelf hoefde overigens niet op cursus want een belcursus wordt nog niet aangeboden en bovendien is de premier van huis uit al zeer bedreven in bellen.
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