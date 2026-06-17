Zo dan. In het Europees Parlement, waar ze geen D66-senatoren hebben, geen DPG-senatoren en geen ex-ex-ex-BBB-senatoren, heeft gestemd vóór zogeheten terugkeerhubs. Dat zijn hubs, voor terugkeerders. "EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. De nieuwe terugkeerregels maken het mogelijk om deze migranten te sturen naar uitzetcentra in landen buiten Europa. Het maakt daarbij niet uit of ze uit het land komen waar ze heen worden gestuurd." Je zou haast zeggen. Het kan wél. "De linksliberale fractie Renew, waar regeringspartijen VVD en D66 onderdeel van zijn, probeerde tevergeefs via een amendement nog de wet om zeep te helpen. De VVD heeft wél voor de wet gestemd. D66 heeft zich onthouden van stemming. „Wij zijn er niet voor gaan liggen, het kabinet-Jetten kan aan de slag”, zo laat de D66-delegatie weten." Oh ja. AAN DE SLAG! Zo heet het regeerakkoord.