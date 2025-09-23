achtergrond

"Deal met Oeganda voor terugkeerhubs uitgeprocedeerde asielzoekers ophanden"

Aldus '''kabinets'''bronnen tegen RTL Nieuws

Andere tijden: PVV-minister Ontwikkelingshulp bezoekt Oegandese azc met 200.000 plaatselijke vluchtelingen - oktober 2024

Eerst geloven, dan zien. Het Kleverplan dobberde al eventjes rond, waarbij het telkens zeer de vraag was of Schoof er wel van af wist, of het volgens Europese regels wel mocht en of Oeganda zelf op de hoogte was. Maar nu schrijft RTL Nieuws: "Het kabinet is dicht bij een deal met Oeganda over een terugkeerhub voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Minister Van Weel van Asiel en Migratie (VVD) hoopt daarover deze week afspraken te maken met zijn Oegandese collega-minister tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Gezocht wordt nog naar een moment waarop beide delegaties tijd in de agenda hebben. Het ministerie zelf wil alleen bevestigen dat de gesprekken vergevorderd zijn. Of dat deze week al tot een akkoord zal leiden, laat een woordvoerder in het midden. "Daar lopen we niet op vooruit, maar minister Van Weel is positief gestemd."

De overeenkomst zou dus neerkomen op: Nederland betaalt Oeganda voor de opvang, uitgeprocedeerde asielzoekers worden daar heen gestuurd in 'afwachting' van hun terugkeer naar land of regio van herkomst, en kunnen daardoor na hun buutvrij op Europees bodem dus niet meer in de illegaliteit of kantoren van asieladvocaten verdwijnen. De schaal van de operatie is echter onbekend, zal zich in het begin waarschijnlijk neerkomen op "beperkte aantallen", en voor de aanstaande verkiezingen op 29 oktober wordt er sowieso nog niemand ge-Oegandaat. Wel zal het plan waarschijnlijk bijdragen aan een afschrikwekkende werking onder asielzoekers die graag de Nederlandse Staatscourant lezen.

Tags: terugkeerhubs, oeganda, deal
@Spartacus | 23-09-25 | 09:00 | 93 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

