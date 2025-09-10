In tijden van 'oorlog' (en Polen) denken we als we het over auto's hebben natuurlijk al snel aan Volkswagen, want wat heeft dat merk een bijzondere band met tijden van oorlog! Maar laten we niet zo flauw doen en niet meteen beginnen over dat oorlogsverleden, Volkswagen staat immers ook bekend om heel andere zaken. Neem bijvoorbeeld sjoemelsoftware of dieselgate, kroonjuwelen foutjes van Volkswagen uit een verleden die de auto's schoner deed lijken dan ze in werkelijkheid waren. Daarvoor moet VW nu (tweedehands VW-kopers wonnen in 2023 al een zaak) de prijs betalen want er is in de Nederlandse zaak een SCHIKKING getroffen tussen de Duitse autobouwer en claimorganisaties: "Naar verwachting worden eigenaren van meer dan 100.000 voertuigen in Nederland gecompenseerd. Ze krijgen tussen de 300 en 2500 euro. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal eigenaren dat zich aanmeldt voor de vergoeding." Mooi nieuws dus voor de mensen die nog steeds boos zijn en 300 euro willen stoppen in de vrijheidsbijdrage van toekomstig premier Bontenbal.