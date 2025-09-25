Het werd al gefluisterd maar minister David van Weel heeft het nu daadwerkelijk voor elkaar: hij en de Oegandese David van Weel hebben de handtekening gezet onder een principeakkoord om 'een beperkt aantal' uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers terug naar Oegstgeest OEGANDA te sturen en daar te werken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Het is een eerste concrete stap, maar met het oog op de hemeltergende stilstand waar dit kabinet en dit land onder lijden wel een grote stap. Over termijnen, aantallen, juridische haken en ogen waardoor de heleboel weer zal spaaklopen, etc weten we nog helemaal niets maar afijn. Wij gaan een avondje Oegandees Bwola-dansen speciaal voor Van Weel.