achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

PRINCIPEAKKOORD met Oeganda over 'terugkeercentrum voor uitgeprocedeerden'

Hoera voor het TERUGKEERHUB

Het werd al gefluisterd maar minister David van Weel heeft het nu daadwerkelijk voor elkaar: hij en de Oegandese David van Weel hebben de handtekening gezet onder een principeakkoord om 'een beperkt aantal' uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers terug naar Oegstgeest OEGANDA te sturen en daar te werken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Het is een eerste concrete stap, maar met het oog op de hemeltergende stilstand waar dit kabinet en dit land onder lijden wel een grote stap. Over termijnen, aantallen, juridische haken en ogen waardoor de heleboel weer zal spaaklopen, etc weten we nog helemaal niets maar afijn. Wij gaan een avondje Oegandees Bwola-dansen speciaal voor Van Weel.

Reinette Klever in Oeganda, oktober 2024

Tags: oeganda, terugkeerhubs, david van weel
@Zorro | 25-09-25 | 19:50 | 118 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.