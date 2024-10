Iedereen is van de wereld en Europa is van iedereen. Totdat je voor je staatsrechtelijke buutvrij in een TERUGKEERHUB belandt, een soort GroenLinks-meetup maar dan voor andere mensen waar Nederland niets aan heeft. En zo'n voorgestelde terugkeerhub staat dus niet op Europees, maar buiten Europees grondgebied.

"Al jaren slagen Europese landen er niet in om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst. EU-landen eisen een nieuw voorstel van de Europese Commissie om te zorgen dat het écht sneller en makkelijker gaat.

(...) Lidstaten willen nadrukkelijk kijken naar nieuwe innovatieve oplossingen. Een van de ideeën waarvoor minister Marjolein Faber (Asiel) met haar Oostenrijkse collega pleit, is de bouw van ’terugkeerhubs’ buiten de EU. Hier kunnen afgewezen asielzoekers heen worden gestuurd in afwachting van terugkeer naar hun eigen land. Faber zegt dat het allemaal nog verder moet worden uitgewerkt. „Het begint met een idee”, aldus de PVV-minister. „Er is heel veel steun voor.”"

Klinkt allemaal heel wenselijk natuurlijk. Maar wat is nou eigenlijk het grote verschil als de uit te zetten, uitgeprocedeerde asielzoekers 1) in de illegaliteit verdwenen zijn en ze dus noch in Nederland noch in een terugkeerhub op hun uitzetting kunnen wachten, 2) de uitzettingen tegengehouden worden door een leger aan ngo-asieljuristen of 3) de landen van herkomst hen ook vanaf daar niet terugnemen?