Geen idee of u nog weleens de website De Dagelijkse Standaard bezoekt, ooit opgericht door Joshua Livestro en thans eigendom van de pratende kut Michaël van der Galiën, die zijn pagina's én twittertijdlijn vrijwel volledig laat invullen door AI (als u gelooft dat er echt iemand bestaat die zo reageert op nieuws over een waarschuwing over bacteriën in yoghurt, hebben wij nog wel een paar VR-brillen waarmee u door kleding heen kunt kijken te koop). Nou gunnen wij iedereen zijn pleziertje, maar als AI en/of Van der Galiën opeens keihard nepnieuws rond gaat pompen, wordt het toch een beetje gevaarlijk. Daarom hier even een waarschuwing: het klopt NIET dat minister Boekholt zelf 1700 mails heeft geschreven over Victor van Wulfen. Ze claimde in een mail wél dat ze 1700 mails over hem had verzameld. De zaak-Van Wulfen is op zichzelf al ernstig genoeg, het laatste wat je daarbij kunt gebruiken is een lelijke, domme en kwaadaardige site als De Dagelijkse Standaard die er een geautomatiseerde leugen over rondpompt om onder het mom van "strijden tegen onrecht" een paar goedgelovige debielen geld uit hun zakken te kloppen.