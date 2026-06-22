Wij kennen minister Boekholt-O'Sullivan (D66) van Volkshuisvesting hier inmiddels van het verzinnen van een raar verhaal over douchemuntjes, erover liegen dat ze het ooit gehad heeft over die douchemuntjes, en van op camera HELEMAAL NIKS zeggen als haar een normale vraag wordt gesteld. Maar klokkenluider Victor van Wulfen, die kent minister Boekholt-O'Sullivan al veeeeeel langer. Zij was namelijk de baas op vliegbasis Eindhoven toen Van Wulfen met nep-psychologische rapporten werd weggepest omdat hij te kritisch was. In bananenrepubliek Nederland werd Boekholt-O'Sullivan vervolgend opgevolgd door Harold Boekholt, wat niet haar broer is maar haar echtgenoot. Van Wulfen strijdt nog steeds voor eerherstel en wil onder meer inzicht in de 1700 (!) mails die Boekholt over hem verzameld zou hebben. Vandaag vraagt DNA-Kamerlid Tamara ten Hove aan minister Yesilgöz om antwoord op allemaal hele logische vragen (zie video hierboven), maar zij kan die allemaal niet geven, naar eigen zeggen omdat de zaak onder de rechter ligt (zie video hieronder). JA MAAR WIE ZIJN SCHULD IS DAT YESILGÖZ, VRAAG DAT EENS AAN JE COLLEGA OP VOLKSHUISVESTING.

Doet voor de fijnproevers (wijzelf, red.) een beetje denken aan toen minister Eppo Bruins (echt, nog nooit paste iemands voornaam zo goed bij zijn totale gebrek aan daadkracht) helemaal niks wist over de corruptie van zijn collega-minister Klever bij Ongehoord Nederland! Klever werd uiteindelijk gered door de val van het kabinet, misschien heeft Boekholt-O'Sullivan wel net zo veel geluk (en wij ook).