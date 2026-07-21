Weet u nog, vroeger? Toen had je de Toeslagenaffaire, of eigenlijk het Toeslagenschandaal. De Belastingdienst heeft jarenlang mensen kapotgemaakt en steeds bleken belangrijke stukken zoekgeraakt, en steeds bleek als die stukken werden teruggevonden, dat het allemaal nog een stuk erger was dan we eerder al dachten. En steeds had je Pieter Omtzigt, die daar dan kritische vragen over stelde, net zo lang tot, tot, nou ja, het is nu 2026. En wat denkt u. De Belastingdienst heeft jarenlang relevante stukken achtergehouden over het Toeslagenschandaal. En Pieter Omtzigt is WITHEET. Houdt. Het. Dan. Nooit. Op.

"Mocht u denken: ik ben geen toeslagenouder, dit gaat niet over mij, dan zit u helemaal fout. Dit gaat over u als burger. Als de burgers die in het grootste schandaal van de afgelopen decennia hun huis, werk, kinderen, gezondheid en meer zijn kwijtgeraakt, die een persoonlijke excuusbrief van de Minister-President gehad hebben, geen inzage in de stukken krijgen over hoe zij vernietigd zijn, dan bent u bij een minder belangrijke confrontatie met de overheid kansloos.

De bedoeling van een doofpot is het vuur langzaam uit te laten gaan, als iedereen de warmte vergeten is. De kern is wachten totdat de aandacht verslapt, rapporten publiceren in het reces, hopen dat het geen groot nieuws is en wachten tot het voorbij waait."