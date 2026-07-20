Weet u nog, toen er afgelopen april opeens een datakluis bij de Belastingdienst opdook waar allemaal relevante informatie over het Toeslagenschandaal instond? Nou. Wie daar al lang van wist, was de Belastingdienst. Die is namelijk tijdens het verzamelen van gegevens voor de Parlementaire Enquête Fraude en Dienstverlening al op de hoogte gesteld van het bestaan van deze datakluis, blijkt uit dit rapport van BDO waar Trouw vandaag over schrijft (al lijkt die krant wel de POK met de PEFD te verwarren, maar goed, het is ook ingewikkeld).

In 2022 organiseerde de Kamer een enquête over het Toeslagenschandaal (de tweede dus, van 'Blind voor Mens en Recht', na 'Ongekend Onrecht') en vroeg de Belastingdienst om gegevens. Een medewerker van de Belastingdienst wist dat er op het ministerie een datakluis was en dat het "goed mogelijk was" dat daar "relevante gegevens" inzaten. Klein probleempje: de gegevens in de datakluis waren alleen maar beschikbaar in html-bestanden, waar dan weer verwijzingen in stonden naar andere bestanden, zoals pdf's en powerpoint-presentaties. En uiteindelijk besloot het zoekteam alle html-bestanden te negeren bij het zoeken naar stukken. Daarmee bleef de datakluis met 64 miljoen bestanden dus op slot.

Staatssecretaris Palmen (ooit bekend van het memo-Palmen, waar ooit niks mee werd gedaan door de ambtelijke leiding) werd vervolgens al eind juli 2025 op de hoogte gesteld van het bestaan van de datakluis en het feit dat deze niet gebruikt was tijdens het verzamelen van de informatie voor de parlementaire enquête. Vervolgens is de Belastingdienst dus nog bijna een jaar bezig geweest met het informeren van de Kamer, wat uiteindelijk dus ook nog eens verkeerd is gebeurd, omdat in april nog werd gesuggereerd dat deze kluis alleen maar 'bij toeval' was ontdekt. Dit, terwijl de Belastingdienst de hele tijd bezig is geweest met de datakluis en dus pas ergens in 2025 dacht 'hee ja wij hadden ook zoiets als de toeslagenaffaire en daar zouden we open en eerlijk over zijn enzo'. Nou. Mooi niet dus. Wat een schande.