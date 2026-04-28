6 mei, zegt die datum u iets? Nou, ons wel, want het is de dag dat de Nederlandse regering gaat tekenen bij het kruisje van het uit handen geven van onze digitale soevereiniteit inzake DigiD. Dan wordt namelijk het contract met de in de etalage staande beheerder van deze best wel cruciale dienst verlengd (ondanks het feit dat vrijwel de hele Kamer TEUGEN is), en de afgelopen dagen is de regering vooral druk geweest met het rechtzetten van deze weeffout in onze digitale rechtsord e verdachtmaken en op non-actief zetten van klokkenluider Pieter van Oordt, die overigens gewoon doorvecht en hierrr nog even wijst op een interessant haakje in het internationaal Europees recht wat betreft de overname. Maar er is hoop! Een coalitie onder leiding van Pieter Omtzigt, met in de gelederen onder meer Brenno (Brenno!) de Winter, Marleen Stikker en Ferd 'de G. blijft toch de G.' Grapperhaus waarschuwt de regering in de Volkskrant VOOR DE LAATSTE KEER. "Tot 6 mei kan Nederland nog zonder veel extra kosten een andere keuze maken en ervoor zorgen dat DigiD en de Berichtenbox niet onder Amerikaanse controle komen. We roepen de regering op dat te doen. De tijdlijn is kort, nu de beslissing om over te stappen consequent is uitgesteld, maar onder druk wordt alles vloeibaar." Zei er niet iemand ooit: het kan wél?