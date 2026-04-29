Best gek natuurlijk dat onze overheden op alle fronten bezig zijn om zich digitaal los te maken van ome Amerika, maar de regering op het punt staat om DigiD (beheerd door IT-bedrijf Solvinity) gewoon doodleuk uit handen te geven. Dat vrijwel de hele Tweede Kamer dat helemaal niet wil maar dat de regering daar niets mee doet is ook best gek. Jetten en z'n douchemuntjes gaan namelijk 6 mei tekenen bij het kruisje, TENZIJ ze natuurlijk voor die tijd van gedachten veranderen. Er is enige haast bij gemoeid, maar om voorafgaand aan die Deadline des Privacydoods de druk nog wat op te voeren kunt u er nu voor kiezen om deze PETITIE te tekenen. De petitie roept op om "A. Uiterlijk zondag 2 mei afstand te nemen van de inhoudelijke standpunten van de staatssecretaris van BZK. B. De beleidskeuzes voor DigiD en MijnOverheid per direct over te hevelen naar staatssecretaris Aerdts van EZK. C. De regie terug te pakken en in onderhandeling met partijen het bedrijf Solvinity blijvend over te zetten naar Nederland. D. Interne maatregelen te nemen binnen het kabinet en een extern onderzoek te gelasten." Klokkenluider Pieter van Oordt, IT-securityman Ronald Prins tekenden al. Voor uw privacy, voor onze privacy! Red onze digitale soevereiniteit!