Landelijk datalek dreigt door Amerikaanse overname DigiD, waarschuwend document nooit met Kamer gedeeld
Stop eens met bukken voor Amerikanen
Goed nieuws voor klanten van Odido: als het even tegenzit, ligt ook van de rest van Nederland straks alles op straat. DigiD, bekend van herstelbetalingen moeten betalen aan miljoenen getraumatiseerde Nederlanders die gewoon wilden inloggen maar per se per post een of andere domme code moesten opvragen, waardoor ze niet konden inloggen maar moesten wachten, waarna ze die enveloppe kwijtraakten, waarna ze 'm opnieuw moesten aanvragen en daar heel verdrietig van werden, of boos, heel boos, boos genoeg om iemand van de rijksoverheid op te zoeken en hem de weken later teruggevonden enveloppe te voeren, afijn, dat DigiD, staat op het punt overgenomen te worden door het Amerikaanse Kyndryl. Nu is er dus Logius, dat de digitale infrastructuur van de overheid beheert maar desondanks niet bestaat uit alleen maar pannenkoeken, en daar trekt een of andere topambtenaar dus al maanden aan de bel, maar niemand wil naar die arme knakker luisteren. Een document dat waarschuwde voor de gevolgen van deze overname werd bovendien niet met de Kamer gedeeld, en dus loopt hij vandaag leeg in een dagblad. "‘Ik kan het niet simpeler zeggen: de VS kunnen DigiD voor langere tijd uitzetten en geheime informatieverzoeken uitvaardigen," zegt hij vandaag in de Volkskrant. En, over aanvullende maatregelen die getroffen zouden worden, maar eigenlijk helemaal geen aanvulling zijn: "Aanvullende maatregelen zijn in alle gevallen onvoldoende om uitval van DigiD en onrechtmatig gebruik te voorkomen."
Had er maar iemand een plan waardoor we die hele Amerikanen niet nodig zouden hebben.
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Zwaar gesubsidieerde kinderrechtenclub staat te juichen terwijl EU uw privacy sloopt
U betaalt mee aan uw eigen ondergang
Hoera! Ministeries bezuinigen fors op borrels, reisjes, extern personeel
Nu graag nog bezuinigen op: intern personeel
Banken willen in uw telefoon gluren
Datahonger, allemaal voor uw eigen bestwil
Politie breekt wet: alle gegevens van iedereen worden altijd bewaard, TERWIJL DAT NIET MAG
Maar gelukkig is de politie scherp op gegevens