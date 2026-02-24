Criminele hack0rs dreigen data Odido te lekken
Ja weedu: doe maar
De grap is: de Belastingdienst weet alles van u. De Etos weet alles van u. Dick Schoof
weet wist alles van u. En Blijkbaar weet Odido ook alles van u, zelfs als u al lang geen klant meer bent van Odido. Eigenlijk is de enige die nog niet alles van u wist uw vrouw/man/x, en als u eerlijk bent denkt u dat zelfs die inmiddels een donkerbruin vermoeden heeft. Hoe dan ook, binnenkort weet iedereen alles van iedereen want de criminele cybergroep Shinyhunters dreigt de van Odido buitgemaakte gegevens te publiceren als dat bedrijf niet heel snel 600 gulden "een laag bedrag van 7 cijfers" overmaakt. Aan de ene kant een koopje voor de prutsers van Odido, aan de andere kant: laat maar ook. U heeft immers toch niks te verbergen en wat is nou de kans dat net uw gegevens worden gebruikt door identiteitsdieven die de rest van uw leven tot een hel maken omdat u de hele tijd moet betalen voor pizza's die u nooit besteld heeft en/of met tienduizenden euro's aan schuld opgezadeld zit? Nou dan. Je zou haast denken dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is dat iedereen overal alles maar bijhoudt over iedereen, maar dat is misschien een beetje laat.
Uh: oh
Als het klopt wat ShinyHunters zegt en ze hebben plaintext wachtwoorden dan is er iets serieus aan de hand. Je moet er niet aan denken dat de wachtwoorden van miljoenen Nederlanders via Odido op straat komen te liggen. Zou bijna niet mogelijk moeten zijn. https://t.co/TFgeBfaXPF— uid.eth | Rickey Gevers ⛵️ (@UID_) February 23, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Zwaar gesubsidieerde kinderrechtenclub staat te juichen terwijl EU uw privacy sloopt
U betaalt mee aan uw eigen ondergang
Banken willen in uw telefoon gluren
Datahonger, allemaal voor uw eigen bestwil
Politie breekt wet: alle gegevens van iedereen worden altijd bewaard, TERWIJL DAT NIET MAG
Maar gelukkig is de politie scherp op gegevens
RIP uw privacy. Eerste Kamer keurt """tijdelijke""" Cyberwet Des Doods GOED
Straks heb je voor het minste of geringste zes man politie op de stoep
Niks aan de hand! Toezichthouder geheime diensten stapt op om 'verstoorde verhoudingen'
U heeft toch niks te verbergen?