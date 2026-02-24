De grap is: de Belastingdienst weet alles van u. De Etos weet alles van u. Dick Schoof weet wist alles van u. En Blijkbaar weet Odido ook alles van u, zelfs als u al lang geen klant meer bent van Odido. Eigenlijk is de enige die nog niet alles van u wist uw vrouw/man/x, en als u eerlijk bent denkt u dat zelfs die inmiddels een donkerbruin vermoeden heeft. Hoe dan ook, binnenkort weet iedereen alles van iedereen want de criminele cybergroep Shinyhunters dreigt de van Odido buitgemaakte gegevens te publiceren als dat bedrijf niet heel snel 600 gulden "een laag bedrag van 7 cijfers" overmaakt. Aan de ene kant een koopje voor de prutsers van Odido, aan de andere kant: laat maar ook. U heeft immers toch niks te verbergen en wat is nou de kans dat net uw gegevens worden gebruikt door identiteitsdieven die de rest van uw leven tot een hel maken omdat u de hele tijd moet betalen voor pizza's die u nooit besteld heeft en/of met tienduizenden euro's aan schuld opgezadeld zit? Nou dan. Je zou haast denken dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is dat iedereen overal alles maar bijhoudt over iedereen, maar dat is misschien een beetje laat.