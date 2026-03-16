Geen idee wat u aanstaande dinsdag 24 maart doet, maar wij gaan in ieder geval niet naar de "tocht over De Boelelaan om te kijken hoe de inrichting veiliger kan" van de gemeente Amsterdam. Die is "alleen voor vrouwen en voor wie zich als vrouw identificeert, zodat zij hun ervaringen vrij en veilig kunnen delen". Je moet er niet aan denken inderdaad, mannen die zich een beetje druk maken over de ervaringen van vrouwen op straat, dat creëert natuurlijk meteen een onveilig gevoel. Net als een gemengde iftar, eigenlijk. Nu kunnen de vrouwtjes tenminste een keer rustig met elkaar overleggen over hoe ze de straat op een vrouwelijke manier gaan inrichten waardoor alle onveiligheid als sneeuw voor de zon verdwijnt. Tenminste, als er niet opeens een paar jochies opduiken en voor een onveilig gevoel zorgen. Uitsmijter: "Uiteraard kunt u zich ook onveilig voelen als u geen vrouw bent. Ook u nodigen we uit ons te mailen of uw ideeën hieronder te delen." Overigens nog niet op het programma van de gemeente Amsterdam: een tocht voor mannen of wie zich als man identificeert om bij COA-locaties te kijken of er misschien nog een of een andere gek verblijft die stemmen hoort die zeggen dat hij vrouwen moet verkrachten vermoorden.

