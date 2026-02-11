achtergrond

'Chris Jude' bekent moord op Lisa

De dader geeft toe de dader te zijn

De moord op Lisa is gepleegd door de verdachte. Dat heeft de man opgebiecht en is zojuist in een inleidende zitting in de rechtbank naar buiten gebracht. Ook twee andere daden, een verkrachting en een poging tot verkrachting, heeft hij toegegeven. Hoe de dader heet is nog niet duidelijk: hij zegt dat zijn naam Chris Jude is en dat hij uit Nigeria komt, maar of dat klopt is nog niet duidelijk. Wel heeft hij gelogen over wat hij eerder vertelde over het opgroeien in weeshuizen. "Hij heeft wel degelijk een familie en staat daarmee in contact, zegt de OvJ." Zo meer...
Update 14:04 - 'Stemmen' in zijn hoofd zouden tegen Chris Jude gezegd hebben dat hij iemand moest verkrachten. Toen dat eenmaal 'gelukt' was, zouden die stemmen gezegd hebben dat hij iemand moest vermoorden. Anders zou hij niet naar de hemel gaan

UPDATE BREEK - FOTO'S VAN CHRIS JUDE HIERRR

11-02-26

