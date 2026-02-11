'Chris Jude' bekent moord op Lisa
De dader geeft toe de dader te zijn
De moord op Lisa is gepleegd door de verdachte. Dat heeft de man opgebiecht en is zojuist in een inleidende zitting in de rechtbank naar buiten gebracht. Ook twee andere daden, een verkrachting en een poging tot verkrachting, heeft hij toegegeven. Hoe de dader heet is nog niet duidelijk: hij zegt dat zijn naam Chris Jude is en dat hij uit Nigeria komt, maar of dat klopt is nog niet duidelijk. Wel heeft hij gelogen over wat hij eerder vertelde over het opgroeien in weeshuizen. "Hij heeft wel degelijk een familie en staat daarmee in contact, zegt de OvJ." Zo meer...
Update 14:04 - 'Stemmen' in zijn hoofd zouden tegen Chris Jude gezegd hebben dat hij iemand moest verkrachten. Toen dat eenmaal 'gelukt' was, zouden die stemmen gezegd hebben dat hij iemand moest vermoorden. Anders zou hij niet naar de hemel gaan
UPDATE BREEK - FOTO'S VAN CHRIS JUDE HIERRR
De voorzitter vraagt of de nieuwe verdenking klopt. "Yes". En ook op de vragen of hij zich schuldig maakte aan de andere verkrachting en of hij #Lisa heeft gedood, antwoordt Chris Jude: "Yes".— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) February 11, 2026
Een week geleden legde hij de 3 bekentenissen af. Ook blijkt uit nader onderzoek dat wat hij vertelde over zijn opgroeien in weeshuizen niet klopt. Hij heeft wel degelijk een familie en staat daarmee in contact, zegt de OvJ. #Lisa— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) February 11, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BREEK. Foto's van Chris Jude, moordenaar Lisa
Daar zul je 'm hebben
De GeenStijl Podcast - Jini Jane over de zaak-Chris Jude
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Meiden hebben topidee: App die mensen in de buurt kan pingen bij onveiligheid en nood
Net als de reanimatie-app voor hartaanvallen, maar dan voor andere aanvallen
'Dader moord Lisa komt vermoedelijk uit Nigeria'
Een Nigeriaanse MAN he
Premierskandidaat Halsema gaat meer struiken snoeien in strijd tegen femicide
Soep van De Week, tevens Stamcafé