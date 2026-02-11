Een opmerkelijk zinnetje bleef hangen bij de pro-formazitting rond Chris Jude, de moordenaar van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude. Chris Jude (die zijn gruwelijke daden heeft toegegeven) claimde eerder geen familie te hebben, maar blijkt tóch broers en een zus (ene Cassandra) te hebben. Saskia Belleman schreef zojuist: "Cassandra postte op 2 december 2025 foto's online van 'Chris Jude': 'Looking for my brother, please. His name is Chris'." Dus GeenStijl_Osint op oorlogspad over het internet, want we zijn goed in internetten, en daar is hij al. 'Cassandra' met de video over haar broer Chris Jude. Volgende zitting: 30 april.

Update - Ter info: "De vrouw (Cassandra, red.) werd opgespoord en ontkende aanvankelijk de zus van de verdachte te zijn. Volgens de verdachte is ze wel een soort zus."