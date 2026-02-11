BREEK. Foto's van Chris Jude, moordenaar Lisa
Daar zul je 'm hebben
Een opmerkelijk zinnetje bleef hangen bij de pro-formazitting rond Chris Jude, de moordenaar van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude. Chris Jude (die zijn gruwelijke daden heeft toegegeven) claimde eerder geen familie te hebben, maar blijkt tóch broers en een zus (ene Cassandra) te hebben. Saskia Belleman schreef zojuist: "Cassandra postte op 2 december 2025 foto's online van 'Chris Jude': 'Looking for my brother, please. His name is Chris'." Dus GeenStijl_Osint op oorlogspad over het internet, want we zijn goed in internetten, en daar is hij al. 'Cassandra' met de video over haar broer Chris Jude. Volgende zitting: 30 april.
Update - Ter info: "De vrouw (Cassandra, red.) werd opgespoord en ontkende aanvankelijk de zus van de verdachte te zijn. Volgens de verdachte is ze wel een soort zus."
Steun ongefilterd nieuws
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Chris Jude' bekent moord op Lisa
De dader geeft toe de dader te zijn
De GeenStijl Podcast - Jini Jane over de zaak-Chris Jude
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Meiden hebben topidee: App die mensen in de buurt kan pingen bij onveiligheid en nood
Net als de reanimatie-app voor hartaanvallen, maar dan voor andere aanvallen
'Dader moord Lisa komt vermoedelijk uit Nigeria'
Een Nigeriaanse MAN he
Premierskandidaat Halsema gaat meer struiken snoeien in strijd tegen femicide
Soep van De Week, tevens Stamcafé