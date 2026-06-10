Met een busje pepperspray op zak eindigen alle mannen in de bak. Een bekend oud-Hollands gezegde dat voor vrouwen nooit echt realiteit werd. TOT NU. Want na onderzoek van Van Weel is er nu een aankondiging van Van Weel: "Vrouwen die zich bedreigd voelen bijvoorbeeld door een stalker of eergerelateerd geweld, mogen in de toekomst pepperspray bij zich dragen om zichzelf te verdedigen. Pepperspray blijft dan illegaal, maar er kan een uitzondering op de wet worden aangevraagd." Een dikke vette WIN voor vrouwen, die na de hun opeising van de nacht beantwoord zagen met kapotte verlichting, symbool-sisverboden en wandeltochten, maar nu achteraan het loket kunnen aansluiten voor een busje pepperspray. De door Chris Jude vermoorde 17-jarige Lisa zou er overigens niet eens voor in aanmerking zijn gekomen, aangezien pepperspray alleen beschikbaar wordt voor vrouwen die al een zeker risico lopen door een stalker of eergerelateerd geweld. De nacht blijft dus wachten, maar de pepperspray komt er voor sommigen vast aan. En dan zul je ze eens horen, bij het pepperspray-loket: WIJ EISEN DE PEPPERSPRAY OP!!!