Als Nederlandse ambtenaar kun je het ver schoppen als je niks kan, maar wel over 'politieke sensitiviteit' beschikt. Mocht je dan ergens een stuk tegenkomen waar in staat dat er 1700 politieagenten in het dossier van de moord op Lisa hebben gekeken, dan stap je met die politieke sensitiviteit snel naar je communicatiecollega's, die alarmeren de korpsleiding van de politie en David van Weel en voordat iemand erover heeft nagedacht wat dat cijfer precies betekent, ligt er een Kamerbrief waarin 1700 agenten worden beschuldigd van stiekempjes gluren in een dossier waar ze niks mee te maken hebben. Terwijl er dus allerlei goede redenen kunnen zijn om het signalement van de dader te willen kennen, een dader die bovendien meerdere keren in een korte periode toesloeg. Er kwamen wel excuses van de korpsleiding en Van Weel, maar vandaag ging het tijdens de zitting van de zaak tegen """Chris""" """Jude""" dus ook alleen maar over die mogelijke privacyschending (van Chris Jude). ""Ook de familie van Lisa vindt deze hele discussie "tergend en onnodig belastend", laat hun slachtofferadvocaat Wendy van Egmond weten. "De familie lijdt hieronder."" Je kunt dat de verdediging verwijten, en dat doen we ook wel, want Chris Jude is nou niet bepaald iemand die niks te verbergen heeft, maar de verdediging is er nu eenmaal om te verdedigen. De echte schuldigen zijn de sukkels die die brief hebben gestuurd.