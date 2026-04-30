LIVE. Moordenaar Lisa (17) Chris Jude in rechtbank
Hey Jude
Schakelen wij over naar Amsterdam, waar Saskia Belleman (laatste week namens de T., hoed af namens de G., red.) aanwezig is bij de de derde pro forma zitting van de rechtszaak tegen een man onder de 30 met een slechte sociaaleconomische positie die in de nacht van 19 op 20 augustus de 17-jarige Lisa uit Abcoude op gruwelijke wijze vermoordde. Die moord op een vrijwel verlaten stuk weg door een asielzoeker werd vervolgens door vrouwen gekaapt om te protesteren tegen vervelend gedrag in het uitgaansleven, en nu zijn diezelfde vrouwen druk met klagen dat hun slogan gekaapt is voor protest tegen het huisvesten van jonge mannelijke asielzoekers. Het gore lef. De vorige zitting heeft 'Chris Jude', die dus eigenlijk misschien helemaal geen Chris Jude heet, drie feiten bekend: de moord op Lisa, een verkrachting in de nacht van 14 op 15 augustus en een poging tot verkrachting op 10 augustus. Geen straf is hoog genoeg. Gelukkig hebben we de foto's nog. Bellemantweets hierrrr.
UPDATE: Zaak wordt op zijn vroegst pas volgend jaar inhoudelijk behandeld, voorlopige datums 18, 20 en 22 januari
UPDATE: Het OM heeft inmiddels ook een broer van Chris Jude verhoord
WELJA: De advocaat van Chris Jude vindt dat die strafvermindering zou moeten krijgen als blijkt dat agenten onterecht in zijn dossier hebben geneusd
Het verblijf van Chris Jude in het Pieter Baan Centrum is verlengd. Normaal verblijven verdachten daar 6 à 7 weken voor observatie. Maar dat bleek in zijn geval dus niet genoeg. #Lisa— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 30, 2026
Chris Jude is binnen. Hij draagt een dik gewatteerd donker jack en houdt dat aan. Hij wordt bijgestaan door de advocaten Dané Kisteman en Emile van Reydt. #Lisa— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 30, 2026
Jini Jane is er: ook
Vandaag voor de derde keer naar de Rechtbank Amsterdam voor een pro forma zitting van Chris Jude. Als het goed is worden vandaag de bevindingen van het Pieter Baan Centrum besproken. Ik heb zo’n bespreking nog nooit bijgewoond.— Jini Jane (@jinijane_) April 30, 2026
Goed om te weten is dat het oordeel van een…
