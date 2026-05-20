Eurochef Progressief Nederland Bas Eickhout stapt op: "Relaties gehad die niet passen bij mijn rol"

Ach ja

Ja kijk, er is een slag man dat graag een relatie wil met een vrouw die de helft van z'n leeftijd is, en het goede nieuws is dat dit zodra het heerschap 37 is nog legaal is ook. Het echt heuglijke nieuws: het is klimaatwetenschapper en EuroPRObons Bas Eickhout gelukt! Vorige week bleek hij het aan te hebben gelegd met zijn 25-jarige collega Lena Schilling, maar het Eickhout groeit waar het niet gaan kan dus daar blijft het niet bij. Op BlueSky kondigt hij zijn vertrek uit Brussel aan en het sympathieke is dat je helemaal niet tussen de regels door hoeft te lezen om te lezen wat er tussen de regels door staat. "Ik heb in het verleden niet altijd het juiste gedaan. Ik heb relaties gehad die niet passen bij mijn rol. Dat had ik niet mogen doen en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Die reflectie, samen met het besef dat de partij een nieuwe fase ingaat, heeft mij tot dit besluit gebracht." Oké, nou, lekker gewerkt, Bas!

Na lang nadenken heb ik vandaag besloten om af te treden als Europarlementariër voor PRO en als co-voorzitter van de Europese Groene groep.

— Bas Eickhout (@baseickhout.bsky.social) 20 mei 2026 om 18:08
Tags: bas eickhout, liefde, wat is dan liefde
@Schots, scheef | 20-05-26 | 18:31 | 134 reacties

