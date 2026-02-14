achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gefeliciteerd met de liefde allemaal, het is VALENTIJNSDAG

Heb lief

Het is weer die dag dat en en uw wederhelft, als u uw best doet het geëtter over 'dat het commerciële onzin' is of 'dat het eigenlijk elke dag Valentijn zou moeten zijn' wegfilteren, de hele dag mogen genieten van ELKAAR. Dat u een moment neemt om erbij stil te staan dat u het toch best wel heeft getroffen, dat het best veel en veel erger had gekund. Uw man had immers ook een handtastelijke huisvriend kunnen zijn van een gezin waarin minderjarige meisjes continu naakt behangen, of hij had met een collega naar Coldplay kunnen gaan. Uw vrouw had er maar zo vandoor kunnen gaan met Vieze Jack, of had Soundos el Ahmadi kunnen zijn. Wees dus dankbaar, kijk elkaar een keer lieflijk in de ogen, doe een beetje extra aardig en haal gewoon ff dat bloemetje. Scheldpartijen lekker bewaren tot morgen.

Tags: valentijnsdag, liefde, liefzijnvoorelkaar
@Zorro | 14-02-26 | 11:00 | 179 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Liefde op het tweede gezicht: Coenradie naar JA21

Dit jaar alweer de honderdste dag die je wist dat zou komen

@Dorbeck | 20-06-25 | 08:45 | 424 reacties

Meehuilen met Harry Mens in het Stamcafé

Een tegenvaller voor iedereen waar ook ter wereld, die dacht, dat hij een kans maakte

@Ronaldo | 25-07-24 | 22:00 | 591 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.