Het is weer die dag dat en en uw wederhelft, als u uw best doet het geëtter over 'dat het commerciële onzin' is of 'dat het eigenlijk elke dag Valentijn zou moeten zijn' wegfilteren, de hele dag mogen genieten van ELKAAR. Dat u een moment neemt om erbij stil te staan dat u het toch best wel heeft getroffen, dat het best veel en veel erger had gekund. Uw man had immers ook een handtastelijke huisvriend kunnen zijn van een gezin waarin minderjarige meisjes continu naakt behangen, of hij had met een collega naar Coldplay kunnen gaan. Uw vrouw had er maar zo vandoor kunnen gaan met Vieze Jack, of had Soundos el Ahmadi kunnen zijn. Wees dus dankbaar, kijk elkaar een keer lieflijk in de ogen, doe een beetje extra aardig en haal gewoon ff dat bloemetje. Scheldpartijen lekker bewaren tot morgen.