Mooiste meisje van het kabinet, Ingrid Coenradie, is na de vechtscheiding met haar (inmiddels) ex-partner Geert gaan rennen, zo hard als ze kon en met de tranen in haar ogen omdat ze toch te links bleek voor hem. Wat een vervelende tijd heeft ze achter de rug met haar rechtse ex-partner die om de haverklap de confrontatie met haar zocht, hoewel ze zelf ook wel eens kon uitdelen natuurlijk. Maar rennen is wat ze deed na het einde van die relatie. En wie stond er vanaf het begin met open armen op haar te wachten bij de uitgang van het schoolplein? Joost! Alleen wilde Ingrid eerst nog even elders eh rondneuzen en bleef ze dus doorrennen, immer wenend. Joost bleef intussen enthousiast seinen en zwaaien.

Ingrid wilde niet met Joost, zo leek het. Andere gegadigden meldden zich echter niet, terwijl Joost zelfs begon te bellen. Ingrid nam toch maar op en zei: "ik vind alles prima, koffie drinken kan altijd, maar dan ga ik eerst eens heel goed jullie vorige verkiezingsprogramma lezen," zo staat in het AD. Afgelopen weken was ze nog in elke datingshow (zelfs dubieuze en onbeschaafde) te zien en stonden er meerdere advertenties in kranten waarin ze te kennen gaf op zoek te zijn naar een nieuwe partner. En Joost maar schreeuwen: 'COENIE! COENIE! COENIE! KOM BIJ MIJ!' Het mocht allemaal niet baten voor Joost, die het bij zichzelf zocht en dacht te min te zijn vanwege zijn impopulaire bril.

TOT NU. Want Ingrid gaat nu er niks beters te krijgen is TOCH met Joost en zal pal achter hem gaan staan als zijn nummer twee, die gekke bril ten spijt. Wijze lessen zijn met deze soap gelukkig geleerd: de aanhouder wint, rechtse jongens krijgen een links meisje en Joost en Ingrid vormen een mooi stel dat JA21 in oktober misschien wel 2 hele zetels op zal leveren. Gefeliciteerd met jullie huwelijk!