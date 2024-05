Visie kun je dating app Bumble's oprichter en jongste vrouwelijke miljardair Whitney Wolfe niet ontzeggen. Eerder zag u op datingsite GeenStijl al dat ze vertelt over hoe Bumble's AI, een "dating concierge" je gaat leren flirten. Maar nu neemt ze dus een nieuwe trede. Vanaf 1m42:

"If you want to get really out there, there is a world where your dating concierge could go and date for you with other dating concierges. No, no truly. And then you don't have to talk to 600 people. It will scan all of San Fransisco for you and say; these are the three people you really ought to meet."

De volgende stap, hopen we? Geïntegreerd in uw eigen Surrogate, een in siliconenhuid gedrapeerde Boston Dynamics humanoid, treedt uw AI de buitenwereld in om het bionische vlees van gegadigden voor te proeven. Scheelt tijd!

Hele interview na de breek.