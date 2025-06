someone used Veo3 to make Moses as a YouTuber live-streaming the Exodus pic.twitter.com/NyutVmhF89

U dacht natuurlijk dat die atheïstenhonden van GeenStijl compleet vergeten waren dat het vandaag Tweede Pinksterdag is! Nou het tegendeel is waar. Diep in ons hart zijn we er continu mee bezig geweest, alleen moesten we op een Goddelijke ingeving het juiste moment wachten om er een topic aan te wijden. Dat moment is: nu! AI gaat natuurlijk de wereld overnemen maar voordat we verzanden in waarschuwingen en angstdromen kunnen we eerst nog even genieten van de mooie kanten, die er ook heus zijn! Want zeg nou zelf, een AI-video (door Googles Veo 3 generator) waarin Mozes al vloggend de Israëlieten voorgaat in de Exodus uit Egypte is enerzijds om te gieren zo leuk en anderzijds is het ook gewoon ontzettend hilarisch. Zeker als we ook nog beelden te zien krijgen uit de gespleten Rode Zee waardoor de Israëlieten zich, op de vlucht voor de Farao, richting veiligheid begeven. We wilden u dit staaltje technologisch vernuft met Pinksteren, wat toch de viering van het ontstaan van het christendom betekent, niet onthouden.(Bonusmateriaal na de klik)