Prachtig nieuws over de belangrijkste hoofdzaak in het leven: de liefde. Bas Eickhout, de 49-jarige delegatieleider van Progressief Nederland in Brussel, heeft een nieuwe vlam, namelijk het allerjongste lid van het Europees Parlement, de 25-jargie Lena Schilling (Insta, geweldige standpunten) uit Oostenrijk. Dat meldt het 'playbook' van Politoco.eu. En, zoals je tegenwoordig steeds vaker hoort, was het de CO2-belasting die de vonk deed overslaan. "“I am happy I found someone as obsessed with international carbon credits as I am,” Schilling told Playbook. Eickhout added that he was “happy to have found someone like Lena.”" Zo is het maar net, Bas Eickhout. Allemaal schitterend natuurlijk, er alleen maar winnaars (behalve de planeet, als er kinderen van komen, red.), al stond niet iedereen te juichen toen de twee tortelduifjes het blijde nieuws aan hun groene fractiegenoten vertelden tijdens een partijoverleg in Kroatië. "One of those present in the meeting in Zagreb described the announcement as a “very awkward” moment. Another person present said it was uncomfortable for the group and that mixing work with pleasure can become “problematic” — but that, at the end of the day, “love is love.”" En hee. Zo is het maar net.