Ron Fresen denkt dat als de mensen maar iedere maand netje over inflatie worden geïnformeerd, dat ze het dan niet meer erg vinden dat alles wel duurder wordt, maar niet goedkoper. Want hee. In oktober 2022 was de inflatie 14%, en nu maar 3,5%, dus waar zeurt iedereen nou over? Bovendien is inflatie noodzakelijk voor economische groei en het is gewoon belangrijk dat we de inflatie op een bestuurlijk verantwoorde manier over alle prijzen verdelen. En hee. Gedoe in de Straat van Hormuz is van alle tijden, vraag maar aan Leo Lucassen!