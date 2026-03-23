PANIEK PANIEK PANIEK. Hardste daling consumentenvertrouwen sinds 2022
GAAT FOUT
Infographic: de situatie
U hebt er geen vertrouwen meer in. Dat zeggen wij niet, maar dat zegt het CBS, dat het consumentenvertrouwen meet. "Het consumentenvertrouwen gaat van -24 in februari naar -30 in maart. Dat is de grootste daling in bijna vier jaar". En hee, vier jaar geleden was het 2022, toen het consumentenvertrouwen niet alleen heel snel daalde, maar zelfs op het laagste punt ooit (!) kwam. Dat is natuurlijk niet toevallig want vier jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen en dat kostte niet alleen honderdduizenden doden, maar eerst werd de benzine duurder, toen de energierekening, en daarna ALLES. En nu hebben Israël en de VS Iran aangevallen en is de benzine duur geworden, gaat de energierekening stijgen [VOLG LIVE HOE HARD] en daarna wordt dus ALLES duurder, let maar op, terwijl Peter Vandermeersch uw baan heeft afgepakt (of nou ja, die van ons). Geen wonder dat u in paniek bent. Sterker nog. Die paniek gaat alleen maar groter worden, aangezien we er energietechnisch misschien nog wel slechter voorstaan dan in 2022 en het kabinet de gasputten nog steeds wil volstorten met beton. Maar voorlopig doet de regering: niks. Because we are very smart people you know.
Dit is pas: het begin
