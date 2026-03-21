Het is maar weer eens bevestiging dat 'traditionele' oorlogsvoering in rap tempo verandert: een peperdure Russische gevechtshelikopter is neergehaald door een spotgoedkope Oekraïense drone. De heli is was een Kamov Ka-52 'Alligator', de beste helikopter die de Russen hebben en een evenknie van ONZE Apache AH-64 - Nederland heeft nog 28 van die dingen in evolutie Echo. Technologisch is de Ka-52 iets minder ver dan de Apache, maar het ding is wel nog sneller, bruter, bezit meer pantser en is krachtiger, maar blijkt toch verkracht door een simpele drone van een paar duizend euro. Volgens Russische oorlogsbloggers heeft de bemanning van de Ka-52 (twee Pjotrs) de laatste vlucht van de gevechtshelikopter overleefd, maar de Oekraïners claimen (en bewijzen met beelden) dat andere drones zijn teruggekomen om het karwei te klaren. De hel. De soldaten die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de helikopter hebben van Volodymyr Zelensky reeds een onderscheiding ontvangen.

Dan, de frontlinie. Volgens de Wall Street Journal boekt Oekraïne in het zuiden van het land momenteel de grootste terreinwinst in twee jaar. Weliswaar terreinwinst op gebied dat eerder van henzelf was, een beetje alsof wij Zuid-Brabant terugveroveren op de Belgen, maar toch. Het heeft vooral te maken met Starlink: omdat Odido niet werkt in Oekraïne (ook niet in Nederland trouwens) zijn de Russen voor communicatie en de besturing van drones extreem afhankelijk van Elon Musks satellieteninternet. Omdat Musk de dienst heeft afgesloten voor Russen is de drone-activiteit van de indringers gigantisch afgenomen en weten de troepen in de frontlinie niet meer wat ze moeten doen. Alternatieve communicatiemanieren (Russisch of Chinees) werken niet of kunnen eenvoudig worden afgeluisterd door de Oekjes, wat ze ook weer een voordeel geeft op het slagveld. Tot slot heeft Oekraïne de voorbije dagen massaal toegeslagen op Russisch grondgebied; zo werd in Saratov een oliedepot geraakt. Het was de grootste Oekraïense drone-aanval van de voorbije maanden; er werd gebruikgemaakt van 300 (!) drones.

Diplomatiek lag de boel even stil: Amerika en de Golfstaten, de belangrijkste mediators in de Slavische cementmolen, zijn druk met zichzelf, Iran en het Midden-Oosten. Zelensky zag de bui al hangen en vroeg om specifieke data voor een nieuwe ronde gesprekken. "There has been a pause in the talks, and it is time to resume them. We are doing everything to ensure that the negotiations are genuinely substantive", aldus Zelensky. Onderhandelaars zijn vrijdag naar de VS afgereisd voor gesprekken die gisteren hebben plaatsgevonden, zo laat Zelensky weten. Belangrijkste punt blijft grondgebied: Rusland wil dat Oekraïne de regio Donetsk opgeeft, Oekraïne peinst er niet over.

Speelt Nederland dan nog een rol in dit verhaal? Nee natuurlijk niet! Tot volgende week.