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FvD reageert op Powned-docu met DE HUGO FRIKANDEL

Vaccin???

Ja eerst even voor de scherpslijpers in de comments: bovenstaande kop klopt niet helemaal, kennelijk werd de Hugo-frikandel afgelopen zaterdag al gelanceerd in samenwerking met De Dagelijkse Standaard ("Weg met het chemische separatorvlees: Waarom de kwalitatieve Hugo-frikandel de ultieme rechtse snack is"), de site voor en door FvD-frikandellen, maar Thierry Baudet heeft er zojuist pas over getwitterd dus laat ons even. Want Eerlijk Eten, het kokende onderdeel van de FvD-sekte waarover in de Powned-docu die FvD niet wil dat u ziet wordt gesproken, heeft dus een frikandel gemaakt. Een dure frikandel misschien, maar naar eigen zeggen wel een lekkere frikandel. Die zou u bijvoorbeeld op kunnen eten terwijl u naar de Powned-docu die FvD niet wil dat u ziet zit te kijken. Een afgewogen oordeel over de Powned-docu die FvD niet wil dat u ziet vindt u overigens bij Victor Vlam, die door Sander Schimmelpennick ooit is vergeleken met een frikandel. Je kunt zeggen: de Hugo de Jonge-frikandel is een geniale bliksemafleider van de Powned-docu die FvD niet wil dat u ziet, maar je kunt ook zeggen: het is een frikandel, die genoemd is naar Hugo de Jonge. Hoe vet is dat.

Dus niet deze docu kijken!

@Ronaldo | 11-06-26 | 18:00 | 31 reacties

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